◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―４中日（２日・マツダスタジアム）中日・大野が通算１００勝の節目を飾った。史上１４３人目。３７歳７か月は、歴代４番目の年長到達となった。左肩の故障を抱えて入団し、２３年には左肘を手術。「できると思わなかった。１年目も、１軍で投げるようになった頃も１勝の難しさを感じた」と、かみしめた。５回１死二、三塁を切り抜けるなど６回４安打無失点。代打を送られた７回に決勝点が入った。