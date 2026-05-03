名古屋市千種区で、原付バイクで走行中に女性とぶつかり重傷を負わせた上逃げたとして、58歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】原付バイクで走行中に歩行者とぶつかり重傷を負わせて逃げた疑い58歳の男を逮捕防犯カメラなど基に捜査 ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、名古屋市名東区の無職・兼松宏行容疑者（58)です。 警察によりますと、兼松容疑者は１日午前10時前、千種区内の路上で、原付バイクで走行中に76歳