ドライブしていると時々目にする、入るのにちょっと勇気がいりそうなクセの強い飲食店、通称「クセツヨ食堂」。そこには、チェーン店や行列店とはまた違う“個性的すぎる魅力”が満載！ 【写真を見る】｢自宅に帰るのは面倒｣ 店で寝泊まりする82歳寿司職人 4か月ぶりに“相棒”復帰！頑固な夫が漏らした本音 愛知･常滑市 今回やってきたのは、愛知県常滑市の国道247号沿いにあるプレハブ小屋のような建物。看板には「みやこ