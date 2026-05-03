◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―４中日（２日・マツダスタジアム）プロ１６年目の大野が、通算１００勝に到達した。竜のエースに君臨し、２０年には沢村賞を獲得。２２年に投手キャプテンを務めたが、後輩を厳しく指導するタイプではない。それでも、チームが６連敗中だった２３日には「１人ひとりが、俺がやってやるって気持ちを持たないと勝てない」とメディアを通して渇を入れた。「口数が多いタイプじゃないけど、数少ない