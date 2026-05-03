◆パ・リーグ日本ハム９―１０オリックス（２日・エスコンフィールド）オリックス・中川圭太内野手（３０）が、敵地で“洗礼”を浴びた。「今までにない感じなので…。逆に楽しかった」と振り返ったのは、エスコンの大好評企画「キッズヒーローインタビュー」での一幕だ。１点を追う８回２死満塁、右中間への走者一掃三塁打で試合を決め、さっそうとお立ち台へ。「無敵の中川」と称される男だが、「みずきくん」からの容赦ない