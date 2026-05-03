◆ファーム・リーグオリックス４−１ロッテ（杉本商事ＢＳ）２５年１１月に右肘のクリーニング手術を受けたオリックス・東晃平投手（２６）が２日、ファーム・リーグのロッテ戦（杉本商事ＢＳ）で実戦復帰を果たした。同年１０月のフェニックス・リーグ以来となる試合のマウンドで、３回からの１イニングを３者凡退。「出力も出ていたし、よかったと思います」と、最速も１５２キロをマークし、上々の再出発を切った。７球で