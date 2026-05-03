◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル）◆岩田望来騎手３度目の騎乗で初勝利。重賞は毎日杯（アルトラムス）以来、今年２勝目。通算２０勝目。◆野中賢二調教師管理馬５頭目の出走で初勝利。重賞は毎日杯（アルトラムス）以来、今年２勝目。通算１３勝目。◆ルヴァンスレーヴ産駒初出走での勝利。重賞は今回出走の３頭を含む７頭の出走で初勝利。（記録はすべてＪＲＡ）