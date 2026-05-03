◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル）第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（京都、ダート１９００メートル）は２番人気のシルバーレシオ（岩田望）が重賞初制覇。父のルヴァンスレーヴにＪＲＡ初タイトルを贈った。荒々しく、力でねじ伏せた。抜群の手応えで進め、５番手で４コーナーを回ったシルバーレシオ。直線半ばで左手前に替わった瞬間、自慢の末脚がさく裂した。上がり３ハロンは２位