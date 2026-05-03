◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル）第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２が２日、東京競馬場の芝１４００メートルで行われ、３番人気のワールズエンドが逃げ切って重賞初勝利を飾った。安田記念（６月７日、東京）への優先出走権を獲得。津村明秀騎手（４０）＝美浦・フリー＝はキャリアハイの年間重賞５勝目とした。乗り手の好調さが伝わる勝利だった。津村はレースで初コンタクト