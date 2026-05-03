◆男子プロゴルフツアー中日クラウンズ第３日（２日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）前日雷雲接近のためサスペンデッドになった第２ラウンド後に第３ラウンドが行われ、９位で出た勝俣陵（ロピア）が１イーグル、５バーディー、２ボギーの６５をマークし通算１０アンダーの３位に浮上した。「今週はパッティングがすごくいい。無理せずに（グリーン）センター狙いで、長いのがちょこちょこ入ってくれ