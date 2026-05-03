◆男子プロゴルフツアー中日クラウンズ第３日（２日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）前日雷雲接近のためサスペンデッドになった第２ラウンド後に第３ラウンドが行われ、３位で出た小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）は８バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの６５をマークし通算１１アンダーの２位に順位を上げた。最終１８番でティーショットが左バンカーにつかまり窮地に陥ったが、８メートルのパーパット