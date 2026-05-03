2人組女性ラップユニットのHALCALI（ハルカリ）が23年前に歌った「おつかれSUMMER」が「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」で「最優秀バイラル楽曲賞」にノミネートされた。同賞はTikTokでの動画・投稿に使用された楽曲から選出される。「おつかれSUMMER」はTikTokでの総再生回数が国内楽曲としては前代未聞の65億回を超え、ストリーミング累計再生数も1億5000万回を突破するなど、異例のリバイバルヒットとなっている。ヒットのきっかけと