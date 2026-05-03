女優大竹しのぶ（68）が、ミュージカル「GYPSY」（5月6〜24日＝東京・日本青年館ホール、6月に愛知、福岡、大阪で上演）に主演する。初演から3年ぶりの再演で、“究極のショービジネスマザー”という主人公ローズを演じる。役への思い、そして女優、母としての素顔に迫った。【小谷野俊哉】◇◇◇近年はミュージカルに精力的に出演している大竹だが、若い時には縁遠かった。「20代の時に1回だけやって、あとは全