◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦○王者・井上拓真判定3―0同級4位・井岡一翔●（2026年5月2日東京ドーム）井岡が窮地に立たされた。初めて日本人に敗れ、日本人史上初の5階級制覇ならず。2回に右をもらい、プロキャリア3度目のダウン。3回にも再びダウンを奪われ、最後まで勝機を見いだせなかった。試合終了のゴングが鳴り、井上拓に「ありがとう」と感謝。頭部外傷、左目下の負傷で病院に直行し、予定されて