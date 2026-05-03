◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦○王者・井上拓真判定3―0同級4位・井岡一翔●（2026年5月2日東京ドーム）WBC世界バンタム級王者の井上拓真（30＝大橋）が元世界4階級制覇王者で同級4位の井岡一翔（37＝志成）に3―0判定で完勝し、初防衛に成功した。2回と3回に計2度のダウンを奪って、“大物キラー”の本領を発揮。井岡は日本人相手に初めて敗れ、日本人初の5階級制覇はならなかった。レジェンドとの対決