モナコのMF南野拓実は昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い、離脱が続いている。モナコの公式Xは先日、その日本代表アタッカーが室内でトレーニングをする動画を公開。その様子に、ファンからは「ここまで回復してるのか」「回復早すぎる」「ワールドカップ間に合うんじゃね？」といった声が上がった。これが日本でニュースになると、韓国メディアも反応。サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版は、「日本人がワール