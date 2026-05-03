ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が2日（日本時間3日）、敵地でのツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場。6回の第3打席に2試合連発となる8号を放った。2回の第1打席は外角高めの直球に差し込まれて中飛。4回の第2打席は2ボール2ストライクから低めの変化球に体勢を崩されて遊飛。2−4の6回、1死無走者で迎えた第3打席。この回から2番手でマウンドに上がったサイドハンド右腕・トパと対戦。1ボール1ストライクからの3球目