◇東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦○同級1位・佐々木尽判定2―1王者・田中空●（※佐々木は新王者）（2026年5月2日東京ドーム）元東洋太平洋ウエルター級王者の佐々木が現王者・田中を2―1判定で下し、王座返り咲きを果たした。かつて自身が手にしたベルトを取り戻し「正直3ラウンド以内に決めようと思っていた。不完全燃焼」と苦笑いしながらも、安堵（あんど）した。昨年6月、世界初挑戦でWBO王者だっ