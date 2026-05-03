◆米大リーグツインズ―ブルージェイズ（２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２日（日本時間３日）、敵地・ツインズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続の本塁打となる８号を放った。岡本の勢いが止まらない。前日２日（同３日）の敵地・ツインズ戦では、メジャー初の１試合２本塁打を、同じくメジャー初の２打席連続弾で決めた。まずは同点の４回