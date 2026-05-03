◇WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ10回戦△王者・富岡浩介引き分け挑戦者・田中将吾△（2026年5月2日東京ドーム）WBOアジア・パシフィック・フライ級王者の富岡は1―1のドローで初防衛に成功し「正直ギリギリで勝ったと思った。負けなくてよかった。ドローでも防衛なんで」と安堵（あんど）の表情を見せた。高校に進学せずに17歳でプロデビューした王者。アマ6冠の田中とは中学時代に対戦し勝って