「モンクレール（MONCLER）」のポップアップ「Puffy Summer」が、韓国・ソウルの聖水（ソンス）地区にオープンした。2026年サマーコレクションのグローバルキャンペーンの一環で、ミラノの「10 Corso Como」に続く開催。オープニングイベントには、韓国のセレブリティやアジア各国のプレスなど約500人が集った。ポップアップは5月1日から3日まで一般公開している。【画像をもっと見る】モンクレールの春夏シーズンでは初の大々