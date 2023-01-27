平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は3日目を迎える。注目は11Rだ。総合力上位の真杉が軸。初日は7着も、悲観するほど悪い動きではなかった。目下の相手となりそうな犬伏の動きを見極め、タイミングを逃さず仕掛けて押し切る。鈴木とのゴール前勝負＜2＞＝＜7＞が本線。逆転あるなら犬伏。トップスピードは真杉をしのぐ。師匠の小倉を連れて得意のカマシ、捲りが決まるシーンも。穴は地元で好気合の佐々木。同じく地元の