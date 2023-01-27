【5R】山形から沖縄に移籍して久しい高橋幸司が無傷で決勝に進出した。かつてはS級に在籍。準決を逃げ切っているように、このところの動きは全盛時とはいかないまでも、かなり復調している。「準決はペースで踏め、持ちこたえることができた。状態も悪くないですね」と本人も穏やかな表情だ。自在性も兼ね備えて場合によっては好位飛びつきも視野に入れる。案外、細中翔太―富武大を高橋が追う流れも想定できる。富と高橋