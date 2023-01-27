◇女子ゴルフツアーNTTドコモビジネス・レディース第2日（2026年5月2日千葉県浜野GC（6704ヤード、パー72））“アイドルゴルファー”の菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が、2年連続V、ツアー4勝目に王手をかけた。2位で出て、67の通算12アンダーと伸ばして首位に立った。2位には2打差で天本ハルカ（27＝明治安田）と平塚新夢（26＝Knomak）。初日トップの岡山絵里（29＝ニトリ）は、73とスコアを落とし通算8アン