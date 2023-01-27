きのう（2日）、茨城県ひたちなか市で30歳の男性が死亡したひき逃げ事件で、58歳のトラック運転手の男が警察に逮捕されました。道路交通法違反のひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、栃木県小山市のトラック運転手、堀池一成容疑者（58）です。堀池容疑者はきのう午前4時15分ごろ、ひたちなか市勝倉の那珂川に架かる県道で、住所・職業不詳の矢部孝一さん（30）をトラックではねて死亡させ、そのまま走り去った疑いがもたれていま