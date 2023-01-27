特選3つが終わって、ゴールデンレーサー賞に進む9人が決まった。それにしても超ハイレベルな攻防だった。2日目11Rで7着に終わった真杉匠は「内に差し込んでバックを踏んだりして…。最終的に行き切れていないから弱いだけ」と反省しつつも「アップや脚見せの感じは良かった。状態は大丈夫」で巻き返しは必至。武雄記念で見せた意欲的な攻めが見られそうだ。【1R】森田優弥から野田源一を絡めた（1）―（4）＝（2）（3）（7）。