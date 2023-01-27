世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。大きな注目を集めた世紀の一戦。会場には著名人も多数、来場し、大人気俳優の姿にはファンから様々な声が上がった。日本だけでなく、世界のボクシングファンが熱視線を送った大一番。会場を埋めた5万5000人の中に