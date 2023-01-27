エスコンFでオリックス戦2日にエスコンフィールドで行われたプロ野球、日本ハム―オリックス戦で人気女性タレントがファーストピッチを務めた。球団公式Xで出身地が紹介され、ファンからは「知らんかった」などの声が上がっている。エスコンフィールドのマウンドに立ったのは、元「モーニング娘。」で人気タレントの藤本だった。投球直前には観衆から「ミキティ〜〜！」との永遠も飛んだ。ノーバウンドピッチとはならなかっ