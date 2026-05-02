MOBYをご覧の皆様、こんにちわ！実は元四国ピープルだった男、さすライダーです。 四国は四方を海に囲まれているので、ライダーの大好物「道の果て」の宝庫だったりしますが、今回はその中でも僕のイチオシの「室戸岬」をご紹介させていただきます！ 室戸岬はいいぞぉ 室戸岬とは？ 四国の太平洋側にニョキっと突き出している2つの道の果て！それが「足摺（あしずり）岬」と今回紹介する