◇東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック（AP）スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦○挑戦者・森脇唯人判定2―1王者ユン・ドクノ●（2026年5月2日東京ドーム）21年東京五輪ミドル級代表の森脇がアジア2冠王者ユン・ドクノとの再戦を制し、プロ3戦目で初タイトルに輝いた。接近戦の打ち合いに苦戦しながら2―1で判定勝ち。「結果としてベルトが手元にあるのは良かった」と喜びつつ「内容がまだまだ」と反省した。昨