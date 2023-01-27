◇男子ゴルフ中日クラウンズ第3日（2026年5月2日愛知・名古屋GC和合C（パー70））男子ゴルフの中日クラウンズ第3日は前日から持ち越した第2ラウンドの残りと第3ラウンドが2日に行われ、ツアー未勝利の細野勇策（23＝三共グループ）が通算12アンダーで単独首位に浮上した。3位から出た第3ラウンドを8バーディー、2ボギーの64で回った。小平智（36＝Admiral）が11アンダーで1打差の2位。今季国内初戦の石川遼（34＝CASIO）は