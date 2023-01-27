大型連休を利用して海外を訪問している高市総理はきのう、ベトナムでの日程を終えました。訪問の成果について同行記者の報告です。高市総理「経済安全保障分野での協力を2国間協力の新たな優先分野と位置づけ、連携を深めていくことで一致いたしました」一連の会談で高市総理が強調したのは経済安全保障、とりわけ中東情勢を踏まえた対応でした。高市総理はフン首相との会談で、ベトナム国内の製油所が原油を調達するための支援を