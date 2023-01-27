◇フェザー級10回戦○下町俊貴判定0―2阿部麗●（2026年5月2日東京ドーム）元WBOアジア・パシフィック・フェザー級王者の阿部は前日本スーパーバンタム級王者の下町に判定0―2で惜敗した。3回から上下に打ち分けてペースを握りかけたが、後半失速。「モヤモヤが残る試合で、ポイントが取りきれないラウンドが多くて、この結果を受け入れざるを得ない」と悔しさをにじませた。工場に勤務するサラリーマンボクサー。世