お笑いコンビ「ひつじねいり」の細田祥平（34）が2日に放送されたTBS「ONECHANCE2026〜王者推薦漫才No.1決定戦〜」（後6・56）に出演。父親の職業を明かした。同番組は豪華漫才王者9人が「今こそ世間に知らしめたい無冠芸人」を指名する一夜限りの漫才トーナメント。2022年の「M-1グランプリ」で王者に輝いた「ウエストランド」の井口浩之が「世に知らしめたいコンビ」として推薦したのが、ひつじねいりだった。。漫