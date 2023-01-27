◇卓球世界選手権団体戦（2026年5月2日ロンドン）卓球の世界選手権団体戦は決勝トーナメントのシードを決めるリーグ戦が始まり、日本女子はイングランドに3―0で白星発進した。張本美和（17＝木下グループ）と早田ひな（25＝日本生命）、長崎美柚（23＝木下グループ）が勝った。シングルスで先に3勝したチームが勝つ方式で争われ、シードを決めるリーグ戦は4チームずつ2組に分かれて総当たりで実施。男女各32チームによる