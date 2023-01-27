◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第17節BL東京35―29静岡（2026年5月2日東京・秩父宮ラグビー場）ラグビーリーグワン1部第17節は3試合が行われ、リーグ2連覇中のBL東京は静岡に35―29で勝って8勝目（9敗）を挙げ、上位6チームによるプレーオフ（PO）進出を3季連続で決めた。トヨタに勝った東京SG、試合がなかったBR東京も進出が決まり、PO出場の6チームが出そろった。神戸は24―19で三重を下し、15勝2敗で首位に浮上し