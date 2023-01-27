ラ・リーガ 25/26の第34節 アラベスとビルバオの試合が、5月3日01:30にメンディソローサにて行われた。 アラベスはイブラヒム・ジャバテ（FW）、トニ・マルティネス（FW）、アブデ・レバッハ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、ウナイ・ゴメス（MF）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々の8分に試合が動く。ア