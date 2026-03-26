エールディヴィジ 25/26の第32節 フローニンゲンとエクセルシオールの試合が、5月3日01:45にユーロボルグにて行われた。 フローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ヨルフ・スフレーダース（MF）、デイビッド・ファンデルベルフ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエクセルシオールはエミル・ハンソン（FW）、ギャン・デレフト（FW）