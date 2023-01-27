コロナ禍で一時、「公道カート」を乗り回す外国人は日本から姿を消した。しかし、入国制限の解除とともにブームが再燃。今では東京都内だけでなく、関西エリアや富士山周辺でも、隊列を組んで走る訪日客の姿が見られるようになった。こうした過熱ぶりに伴い、無視できないのが無免許運転や違法車両だ。国交省は安全基準を強化するなど対策を講じているが、路上では依然として“違法カート”が走り続けている。（自動車生活ジャーナ