女優の中条あやみ（29）が2日に放送されたTBS「ONECHANCE2026〜王者推薦漫才No.1決定戦〜」（後6・56）に出演。推しのお笑いコンビを明かした。同番組は豪華漫才王者9人が「今こそ世間に知らしめたい無冠芸人」を指名する一夜限りの漫才トーナメント。笑福亭鶴瓶、千鳥・ノブ、中条の3人がMCを務めた。オープニングトークで「推し芸人」について聞かれた中条は「えー私…」と少し考えた後に「ちょっともう悲しいこと