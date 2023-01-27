◇明治安田J1百年構想リーグ第14節FC東京2―0川崎F（2026年5月2日味スタ）FC東京は多摩川クラシコを2―0で制して4連勝。得失点差で暫定首位に立った。3日に鹿島が町田に90分間で敗れれば19年11月以来のトップとなる。前半41分にFW佐藤恵が今季5点目となる先制弾。エリア内のこぼれ球を左足ボレーで決め、均衡を破った。後半12分の2点目の起点にもなり全得点に絡む活躍。24歳は「大事な時に決められるのが俺だと思う」と