NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の主要キャスト4人が3日、東西の有名な祭りでパレードに参加する。主人公・豊臣秀長役の俳優・仲野太賀（33）と兄・豊臣秀吉役の俳優・池松壮亮（35）は「博多どんたく港まつり」（福岡市）、徳川家康役の俳優・松下洸平（39）と家康の懐刀・石川数正役の迫田孝也（49）は「浜松まつり」（静岡県浜松市）。大河異例の“同日東西パレード”でドラマゆかりの地を盛り上げる。豊臣秀吉