J2新潟は3日にホームで讃岐と対戦する。2日は新潟・聖籠町のアルビレッジで最終調整を行った。今季加入のDF加藤徹也（30）は前節に9試合ぶりに公式戦に出場して手応えも上々。ホームデビューが実現した際は、連動した守備からゴールに迫ることで勝機をたぐり寄せる。0―2で敗れた富山戦から中3日。16日間で5試合を戦う日程の3試合目で、先発にはフレッシュな顔ぶれも予想される。長距離のバス移動もあり、試合に出続けている主