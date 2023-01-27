SUPEREIGHTの安田章大（41）が主宰する「アイドル音楽フェス『TheONE』」が2日、横浜アリーナで行われた。安田の「事務所、グループを大事にしながら好きな音楽を自分の表現したいようにできる場所をつくりたい」という思いから企画。安田と大倉忠義（40）が総合プロデュースし、賛同したSTARTOENTERTAINMENTのタレントたちが出演した。安田の「たくさん愛を届けるためにこの曲から盛り上げていきたい！」という言葉と