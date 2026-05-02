ドライブなどで利用する機会の多いサービスエリア（以下、SA）やパーキングエリア（以下、PA）。食事や休憩、ショッピングなどをすることができる場所ですが、いくつか禁止されている行為もあります。 無意識のうちにNG行為をおこなってしまわないためにも詳しく知っておきたいところですが、具体的にどのような行為が禁止されているのでしょうか。 知らない間にしてたかも!?PAとSAのNG行為とは 駐車に