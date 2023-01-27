ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの安田章大（４１）が発起人を務めるアイドル音楽フェス「ＴｈｅＯＮＥ〜一音一生〜」が２日、横浜アリーナで最終日を迎えた。初開催となったフェスで安田が大奮闘した。「楽しんでいきましょう。みんな、いいですかー？」と開幕宣言。２日間でＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属の４グループ１８人を集め、垣根を越えたコラボを次々に実現させた。自身は愛用するギブソンのエレキギター