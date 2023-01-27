SUPER EIGHTの安田章大が発起人を務めるSTARTO ENTERTAINMENTのライブイベント、アイドル音楽フェス『The ONE 〜一音一生〜』が2日、横浜アリーナで開催された。安田のほか、WEST.の重岡大毅、神山智洋、濱田崇裕（濱＝異体字）、Travis Japan（宮近海斗、川島如恵留、松倉海斗、B&ZAIが参加。コラボあり、サプライズあり、ハプニングあり…フェスらしい即興演出と生の音楽に酔い、好きな人を大切にしたくなるような、そんな