[5.2 プレミアリーグ第35節 アーセナル 3-0 フルハム]プレミアリーグは2日、各地で第35節を開催。アーセナルとフルハムの一戦は3-0でホームのアーセナルが勝利。公式戦8試合ぶりの複数得点でタイトル獲得に向けて負けられないアーセナルがフルハムを下し、勝ち点を76ポイントまで伸ばした。前半9分、首位チームがいきなりチャンスを掴む。フリーキックからMFデクラン・ライスとDFベン・ホワイトのパス交換。ライスが今節ボラン