[5.2 ベルギー・リーグPO2第6節 シャルルロワ 0-2 ゲンク]首位のゲンクは2日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)予選出場権を争うベルギー・リーグプレーオフ2の後半戦初戦・第6節でシャルルロワと対戦して0-2で敗れた。ここまで2勝3分けだったがPO2初黒星。FW伊東純也は先発出場し、途中出場のMF横山歩夢はトップチームでの出場4試合目で最もプレータイムの長い30分間の出場機会を得た。前半22分、伊東が右サイドから