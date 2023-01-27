[5.2 オランダ・エールディビジ第32節](ホッフェルトスタディオン)※28:00開始<出場メンバー>[NECナイメヘン]先発GK 1 ゴンザロ・クレッタスDF 14 エリ・ダサDF 17 ブラム・ナイティンクDF 24 デベロン・フォンビレMF 3 フィリップ・サンドレルMF 6 ダルコ・ネヤシュミッチMF 20 ノエ・ルブレトンMF 23 佐野航大MF 25 サミ・ウィッサFW 10 チャロン・チェリーFW 30 ブライアン・リンセン控えGK 22 ヤスパー・シレッセンGK 31